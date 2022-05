Delirio nel settore ospiti: il gesto di Pioli fa impazzire i tifosi

A dieci minuti dal termine del match contro il Sassuolo, l’allenatore del Milan Stefano Pioli si lascia andare a qualche momento distensivo. Il tecnico segue i tifosi, venuti in massa al Mapei Stadium, sulle note dell’ormai nota “Pioli is on fire“.

Un segno di quanto l’allenatore rossonero teneva a questo match e a questa partita. Tutti i tifosi milanisti sono ormai in attesa del fischio finale. Il Milan è vicinissimo al suo diciannovesimo scudetto della sua storia, impedendo la doppia stella ai cugini dell’Inter.