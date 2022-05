“Al Milan non avevo regolarità”: oggi fa la differenza in Serie A

Protagonista di un’ottima annata in bianconero, Gerard Deulofeu si è confessato ai microfoni di AS, famoso quotidiano spagnolo, rilasciando importanti dichiarazioni sul passato al Milan e sul presente all’Udinese, sotto la guida di Gabriele Cioffi:

Deulofeu Milan Cioffi

“Quando ero in rossonero le prestazioni erano simili a quelle di oggi ma l’organizzazione del mio lavoro non era al livello attuale. Oggi capisco il gioco come non mai e so cosa mi chiede il resto della squadra. Ecco perché ho la regolarità. Cioffi mi ha aiutato molto sotto l’aspetto motivazionale, mi dà enorme libertà in fase offensiva, dove devo dimostrare chi sono“.

Elio Granito