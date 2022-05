Dove vedere Verona-Milan in TV o streaming: le soluzioni

DOVE VEDERE VERONA-MILAN – Alle 20.45 di domenica 8 maggio si giocherà Verona-Milan, sfida valevole per la 36esima giornata di Serie A. Dopo la vittoria in rimonta dell’Inter, il Milan di Pioli è chiamato a rispondere con una vittoria fondamentale in ottica Scudetto.

Dove Vedere Verona-Milan

Le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Verona-Milan:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore: Tudor.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Dove vedere Verona-Milan in TV o streaming

La gara sarà visibile in esclusiva in diretta streaming su DAZN e si potrà vedere anche sulle smart TV compatibili con l’app. Inoltre, sempre grazie all’applicazione, sarà visibile su tutti i televisori collegati al TimVision Box o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.