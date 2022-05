Due ospiti d’eccezione attesi a San Siro: succederà per Milan-Atalanta!

In un momento del genere il supporto alla squadra è sicuramente uno degli elementi che più può incidere dal punto di vista psicologico sui giocatori. Il supporto dei 75 mila di San Siro sarà determinante per le sorti dell’incontro. Per questo motivo, anche due elementi importanti della società sono attesi a San Siro per la sfida di questo pomeriggio.

Milan Tifosi Stadio

In tribuna saranno presenti Gordon Singer, figlio di Paul e rappresentante della società, e Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott.

Nonostante le trattative per la cessione del Milan, la società continua ad essere sempre vicina alla squadra, segno di grande responsabilità e motivo d’orgoglio.