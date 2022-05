Entusiasmo alle stelle dei tifosi: succederà per l’Atalanta!

Il Milan si prepara ad accogliere l’Atalanta a San Siro per la sfida decisiva nella corsa allo Scudetto. L’entusiasmo dei tifosi è palpabile e in città si respira l’atmosfera di attesa del grande evento come da tanti anni non accadeva.

Come rivela La Gazzetta dello Sport infatti sono state ben 200 mila le richieste di biglietti dei tifosi per assistere alla partita contro i bergamaschi. Non potranno ovviamente essere tutti accontentati ma inutile dire che San Siro sarà sold out almeno per i supporters rossoneri.

Milan San Siro tifosi

Domenica alle 18 si deciderà probabilmente il campionato del Milan e i tifosi saranno vicini alla squadra per caricarla verso un successo che sarebbe storico.