Festa scudetto al Mapei Stadium, il giudice sportivo sanziona il Milan!

Dopo la festa scudetto al Mapei Stadium, il giudice sportivo ha presentato un conto salato al Milan.

Come si legge nel comunicato sul sito della Lega Serie A, i rossoneri hanno subito un’ammenda di 12mila euro per “avere suoi sostenitori, al 23° del secondo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori di una squadra avversaria; per avere, inoltre, suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS“.