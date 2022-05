Florenzi da brividi su Tonali: “Assomiglia a un campione del mondo del 2006”

Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di DAZN della vittoria del diciannovesimo scudetto: “La nostra forza sono stati i giovani. Sembrava come se le partite importanti non le sentissero. Abbiamo avuto equilibrio per tutta la stagione, abbiamo espresso il nostro gioco dalla prima all’ultima giornata”.

Florenzi Milan Tonali Scudetto

Poi su Tonali: “Spesso ho sentito dire che assomiglia a Gattuso. Sapere quanto io tenga nel mio cuore a Daniele (De Rossi), ma ad oggi posso dire che Tonali assomiglia per stile di gioco più a De Rossi che a Rino”