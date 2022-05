Florenzi: “Vittoria che dice tanto del Milan, ma il lavoro non è finito!”

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 3-1 contro il Verona, Alessandro Florenzi, autore del gol che ha chiuso i giochi, ha commentato così la partita:

“Questa vittoria dice tanto ma non dice tutto. Da domani studieremo bene l’Atalanta, godiamoci questa serata e domenica pronti per un’altra finale. Il gol? Penso che chi lavora è giusto che poi abbia il suo merito. Nell’ultimo mese ho lavorato sempre, anche sacrificando la mia famiglia, e questo gol è proprio per la mia famiglia che mi sostiene sempre”

Florenzi Milan Verona

Sulla squadra, Florenzi ha aggiunto: “Tanti dei nostri ragazzi sembra che giochino in Serie A da tanto tempo, sono arrivato in un gruppo di talento composto anche da persone capaci di dare equilibrio. Dobbiamo vivere il momento, qui ed ora, senza pensare al futuro. Qui e ora, è il momento di spingere, di pedalare, di giocare con agonismo e di dare tutto. Continuiamo su questa strada focalizzati sull’Atalanta“.