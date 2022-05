Futuro Ibrahimovic: il Milan ha le idee chiare sullo svedese!

In casa rossonera, continua a tenere banco la questione che riguarda il futuro di Zlatan Ibrahimovic.

Il contratto dello svedese scadrà il prossimo 30 giugno e club e giocatore devono accordarsi sul da farsi.

Getty Images Zlatan Ibrahimovic

A quanto pare, l’attaccante prenderà una decisione solo alla fine del campionato.

Stando a quanto riferisce stamattina La Repubblica, il Milan è intenzionato a trattenerlo, in qualunque veste.

Se lo svedese, la cui seconda parte di stagione è stata pesantemente condizionata da alcuni problemi fisici, non se la sentirà più di giocare, allora sarebbe pronta per lui un’occasione nello staff o in dirigenza.

Ancora presto per saperlo, ma ciò che sembra sicuro è che i rossoneri non vogliono salutare Zlatan.