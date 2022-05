Futuro Milan, ci siamo: novità in vista per quanto riguarda la nuova proprietà!

Da un lato il calciomercato, dall’altro il futuro della società. Della cessione del club si parla ormai da tanto e finalmente sembrano esserci novità positive in casa Milan.

Dopo il nulla di fatto con InvestCorp, potrebbe esserci presto aria nuova per i rossoneri.

Infatti, RedBird è sempre più vicino a diventare il nuovo proprietario del Milan.

Getty Images, Casa Milan

Nei prossimi giorni, infatti, è in programma il ritorno a Milano del numero uno del fondo americano Gerry Cardinale per la firma sul contratto preliminare.

Come spiega stamattina il Corriere della Sera, per il passaggio vero e proprie delle quote, invece, ci vorrà ancora un po’ di tempo visto che potrebbe essere a settembre.

Il Milan, dunque, è proiettato verso una nuova avventura, con una nuova proprietà, che avrà il compito di continuare a tenere il Milan ai vertici del calcio italiano e darle un’impronta importante anche in Europa.

L’obiettivo è quello di restare all’altezza dei grandi club. Ormai ci siamo e, a meno di clamorose situazioni, RedBird dovrebbe essere il nuovo proprietario del Milan.