Gabbia: “I tifosi sono al nostro fianco da 38 partite, anche oggi l’hanno dimostrato”

Matteo Gabbia, difensore rossonero che oggi partirà dalla panchina, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Sassuolo-Milan. Le parole:

“Sicuramente abbiamo delle emozioni fantastiche. I tifosi sono stati fantastici quest’anno. Sappiamo che sono al nostro fianco e anche questa volta ce l’hanno dimostrato”.

Tra poco il Milan scenderà in campo per giocarsi lo scudetto. Alla squadra di Pioli basta un punto per aggiudicarsi il tricolore. Nel frattempo a San Siro l’Inter affronta la Sampdoria di Marco Giampaolo.