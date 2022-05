“Episodi arbitrali?”, gesto a sorpresa di Gasperini!

Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Milan, terminata 2-0, il tecnico dell’Atalanta Giampiero Gasperini ha commentato la sconfitta dei suoi ragazzi.

Sul match: “Entrambe le squadre hanno giocato su ritmi altissimi pur essendo a fine stagione. Il Milan è stato indubbiamente più forte, è una squadra che merita scudetto anche se anche l’Inter è una squadra molto forte viaggiano appaiate da tempo. Noi abbiamo fatto una buona gara e siamo stati a lungo in partita almeno fino al gol di poi Theo. L’Atalanta di oggi a me è piaciuta, non abbiamo avuto tante difficoltà soprattutto nel primo tempo, dobbiamo solamente essere più cinici e concreti negli ultimi sedici metri”.

Sul campionato dell’Atalanta: “Le percentuali per l’Europa sono sempre quelle, noi dobbiamo vincere l‘ultima partita e sperare che la Roma non vinca a Torino, poi non so cosa farà la Fiorentina in queste due partite. Auguro anche alla Roma di vincere la Conference League e così saremo tutti contenti, però al di là di quello io sono molto felice del campionato dell’Atalanta e devo fare tanti complimenti ai ragazzi. Questo è stato uno dei campionati più duri per noi e i ragazzi hanno mostrato anche oggi di saper reggere a certi. La posizione di classifica è sicuramente immeritata e bugiarda“.

Diletta Leotta ha poi accennato alla questione sugli errori arbitrali che hanno condizionato il cammino dei nerazzurri in campionato, ma Gasperini non ha voluto nemmeno ascoltare la domanda lasciando velocemente la zona interviste.