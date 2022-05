Gattuso può tornare in panchina: possibilità in Serie A!

L’ex tecnico del Milan Gennaro Gattuso, dopo la breve esperienza alla Fiorentina, potrebbe presto tornare a sedere su un’altra panchina della Serie A.

LE ULTIME

La notizia di mercato, riportata dall’esperto Alfredo Pedullà, parla infatti della possibilità di vedere l’allenatore calabrese alla guida della Sampdoria, qualora dovesse concretizzarsi la cessione del club ai fondi ad oggi interessati.

Giampaolo Sampdoria Fiorentina

Se realmente la squadra blucerchiata dovesse avere dei nuovi proprietari, le probabilità che Giampaolo lasci si farebbero piuttosto alte, motivo per cui pare ci si stia già muovendo alla ricerca di un sostituto del tecnico, e Gattuso in tal senso sarebbe il nome in pole.

Gabriella Ricci