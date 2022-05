Giroud: “Scudetto da pelle d’oca. Sono venuto qui per farlo!”

Olivier Giroud, assoluto protagonista del diciannovesimo scudetto del Milan, ha rilasciato un’intervista stamane per il quotidiano La Repubblica. Sulla vittoria dello scudetto, l’attaccante francese ha detto: «Sì, questo scudetto con il Milan ha un sapore speciale, unico. L’unico titolo nazionale nella mia carriera l’avevo vinto dieci anni fa in Ligue 1, al Montpellier. Ero giovane. Questo è il trionfo della maturità. Ne parlavo con mio fratello. A pensarci, ho ancora la pelle d’oca, tanto più che ho vinto con la maglia del Milan».

Milan Giroud Scudetto

Sulla possibilità di vincere la Champions in futuro: «Quello è il prossimo gradino: andare il più lontano possibile in Europa. Il gruppo è certamente in crescita e se resta lo stesso, anche come tenuta, può continuare un ciclo vincente. Non vedo l’ora di tornare a Milanello, un po’ di vacanze e basta. Vincere ancora. Sono venuto qui per lo scudetto ed è arrivato. Uno sportivo vive la sua carriera per momenti come questo. In mezzo a una squadra tanto giovane, è come se avessi vent’anni. Sto vivendo la mia seconda giovinezza».