Giroud: “Scudetto? Sono stato decisivo. Una persona mi ha convinto a venire al Milan”

Dopo aver deciso trascinato il Milan alla vittoria dello scudetto con i suoi gol sempre decisivi, Olivier Giroud è stato intervistato da L’Equipe.

L’attaccante francese ha commentato così la sua stagione in rossonero:

“Ho passato un periodo difficile ad inizio autunno con il Covid, poi ho avuto dolore alla schiena. Ma ho stretto i denti. Sono stato decisivo in partite chiave come con la doppietta nel derby, con il gol a Napoli o il gol contro la Lazio. Si è conclusa la stagione con questa doppietta con il Sassuolo. Finisco con quattordici gol stagionali e quattro assist”

Giroud Milan scudetto

Giroud ha poi speso parole importanti per il suo allenatore, Stefano Pioli: “È la prima persona con cui ho parlato al mio arrivo. Mi ha convinto in due minuti. È stato un bellissimo incontro. Lui è l’artefice di questo titolo, ci ha messo molta energia. Mi ricorda un po’ Rene Girard per la grinta che ci mette, allena con il cuore”.