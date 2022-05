Spunta un nome nuovo per il Milan: la notizia dalla Germania

Il Milan è a lavoro per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di aprire un ciclo in Italia e di essere competitivi in Champions League.

Oltre alle trattative già impostate per Origi, Botman e Renato Sanches, i rossoneri sono alla ricerca di un profilo in grado di alzare il livello tecnico della trequarti.

Oltre al sogno di mercato che porta il nome di Nicolò Zaniolo, Maldini e Massara iniziano a valutare anche delle alternative meno costose.

Foto: Getty Gotze Milan Calciomercato

Dalla Germania è arrivata un’indiscrezione di mercato. Secondo Sport1.de, Mario Gotze potrebbe lasciare il PSV Eindhoven, nonostante abbia un contratto fino al 2024.

Il fantasista tedesco ha una clausola (attivabile prima del mese di luglio) da circa 4-5 milioni di euro.

Il Benfica è la squadra che si è mossa in anticipo per il giocatore, grazie anche all’indicazione del nuovo allenatore Schmidt, che ha già lavorato in passato con l’ex Dortmund.

Tuttavia, oltre al club portoghese, l’entourage di Gotze pare abbia allacciato i contatti anche con il Milan.