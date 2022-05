Ibrahimovic nella storia: nessuno come lui! Il motivo

Zlatan Ibrahimovic continua la sua parte di Benjamin Button e batte ancora record su record. Secondo quanto riferito da Giuseppe Pastore, nel suo profilo Twitter, fa riferimento ad un’importante statistica.

Ibrahimovic Record Serie A

“Dal 2001 in avanti, prendendo in esame le stagioni intere disputate in Europa, Zlatan Ibrahimovic ha perso solo tre scudetti sul campo e tutti e tre contro Antonio Conte (2011-12, 2016-17, 2020-21)”.

In sostanza, se vuoi vincere lo Scudetto, Ibra è una certezza. E pure Conte… Chissà se i due protagonisti – il prossimo anno – saranno nel nostro campionato, nonostante due situazione differenti. Noi – comunque – ci speriamo.