Il ct dell’Inghilterra Southgate su Tomori: “C’è un aspetto da considerare su di lui!”

Durante la conferenza stampa in occasione delle convocazioni per gli impegni nazionali, il commissario tecnico dell’Inghilterra Southgate ha parlato della stagione di Fikayo Tomori con la maglia del Milan:

“Bisogna fare i complimenti a Tomori per come si è ambientato all’estero in un campionato diverso dal nostro. Ha dovuto imparare una nuova lingua e integrarsi in un gruppo dalla cultura diversa. Fikayo ha disputato un’ottima stagione con il Milan e già a marzo avevo detto che stavamo osservando i nostri giovani difensori centrali.“

Fikayo Tomori Milan

Poi continua: “Ora è con il morale altissimo per aver vinto lo Scudetto. Gioca nel Milan, dove ogni settimana ci sono 70-80mila tifosi: è una pressione simile a quella che si prova giocando per la nazionale inglese ed è un aspetto importante da considerare“.