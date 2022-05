Il giocatore della Juve non ha dubbi: vuole andare al Milan!

Il futuro di Federico Bernardeschi è ancora tutto da definire, anche se il giocatore sembra avere le idee molto chiare.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Bernardeschi, in uscita dalla Juventus preferirebbe restare in Italia e giocare in una squadra che parteciperà alla prossima Champions League.

Bernardeschi Juve Milan

Il giocatore della Nazionale Italiana preferirebbe quindi due mete in particolare: Inter o Milan, che però non sembrano interessate al giocatore. O almeno fino ad ora.

L’unica squadra ad aver fatto dei sondaggi è il Napoli, che però non ha ancora avanzato delle offerte giudicate accettabili dal giocatore.

Alessio Dambra