“Il loro 5 maggio”, scudetto all’Inter: Moratti provoca il Milan!

In vista dell’ultima giornata di campionato che deciderà la squadra campione d’Italia, l’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato ai microfoni di Adnkronos.

L’ex numero uno nerazzurro ha lanciato qualche frecciatina ai rossoneri.

Foto: Getty Moratti Milan Inter scudetto

LE DICHIARAZIONI

“Devo dire che è tosta, ma nel calcio tutto è possibile, i miracoli possono sempre accadere. Quello che appare scontato e deciso, poi si ribalta in un attimo, è successo anche a noi diverse volte, anche se sono più le volte in cui è andata bene. Sono due grandi squadre, ma può piovere come a Perugia o succedere a loro quello che è capitato a noi quel maledetto 5 maggio. Chissà che magari il 22 maggio non diventi il loro 5 maggio“.

“Sono due grandi squadre, hanno fatto un bel campionato. Certo per noi non è semplice, ma io credo ancora che abbiamo la possibilità di vincere lo scudetto. Manca una partita dove tutto può succedere e nel calcio, può sembrare una frase banale ma vera, tutto è possibile. Tutto può succedere, vediamo e speriamo”.