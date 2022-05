Primavera, Inter-Milan 2-2: rossoneri a rischio playout, si decide tutto all’ultima giornata!

Termina 2-2 il derby Primavera tra Inter e Milan. I rossoneri, passati in vantaggio nel primo grazie allo splendido gol di Nasti (che raggiunge quota 16 gol in 27 presenze), si fanno rimontare nella ripresa dai gol di Franco Carboni e Fabbian, e si salvano poi nel finale con la rete di El Hilali.

La squadra di mister Terni aggancia così il Napoli a quota 40 punti in classifica: non abbastanza per la matematica salvezza. Tutto si deciderà nel prossimo weekend al Vismara, dove il Milan affronterà il Genoa in uno scontro diretto da dentro o fuori.

Nasti Milan Primavera

Ai rossoneri basterebbe anche un pareggio per raggiungere la salvezza mentre, se dovessero perdere, saranno costretti ad affrontare i playout.