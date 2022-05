Inzaghi spiazza tutti sullo scudetto: l’ha detto in diretta!

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Cagliari-Inter, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha parlato della lotta Scudetto che si deciderà nell’ultimo turno di campionato. Queste le sue dichiarazioni:

“Oggi abbiamo fatto una grande gara contro un avversario difficile. Dopo la vittoria del Milan e dopo i 120 minuti di mercoledì non era scontato. Scudetto? Il Sassuolo è un’ottima squadra, sarà un’ultima giornata aperta per Scudetto, Europa e retrocessione. Tutti dovranno dare il massimo fino alla fine, vogliamo giocarci le nostre chance. Ho vinto uno scudetto essendo due punti dietro, la Juve ha perso a Perugia ed io ho vinto in casa con la Lazio”.