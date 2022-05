Inzaghi sicuro: l’ha detto sul Milan e sullo scudetto!

Durante la conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus, Simone Inzaghi e Samir Handanovic hanno parlato di fronte ai giornalisti, rispondendo anche ad alcune domande sull’accesa lotta scudetto contro il Milan.

LE PAROLE DI INZAGHI

“Settimana importante non solo per me, ma per tutti, staff e giocatori. Siamo stati molto bravi a fare bene, grazie ai ragazzi che ci hanno seguito.

Le aspettative su di noi sono cresciute molto, abbiamo vinto un trofeo a gennaio ma è giusto pensare a domani. Dopo la partita penseremo allo scudetto con il Milan“.

LE PAROLE DI HANDANOVIC

“Più difficile recuperare il Milan o vincere la Coppa? Bella domanda, non lo so sinceramente. Noi ora penseremo a domani, poi al Milan“.