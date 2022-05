Italia-Argentina, Mancini ne convoca 30: presenti due rossoneri

Sale l’attesa in vista della “Finalissima” di Wembley tra l’Italia e i campioni sudamericani dell’Argentina. Per la sfida contro l’Albiceleste, in programma il 1 giugno, Roberto Mancini ha deciso di convocare 30 calciatori.

Questa il comunicato della Figc:

“Al termine dell’allenamento, il Ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla ‘Finalissima’ (un gruppo di 30). I calciatori facenti parte dell’elenco dei convocati al lavoro a Coverciano in questi giorni, non inseriti nell’elenco per Londra, avranno 2 giorni di riposo e rientreranno al CTF la sera del 1° giugno, per aggregarsi al gruppo di rientro nella notte dall’Inghilterra”.

I convocati:

Convocati, Mancini, Italia-Argentina

Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Paris Saint-Germain), Gollini (Tottenham), Meret (Napoli), Sirigu (Genoa).

Difensori: Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Milan), Lazzari (Lazio), Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus); Emerson (Lione), Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Juventus), Pessina (Atalanta), Tonali (Milan), Verratti (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Belotti (Torino), Bernardeschi (Juventus), Gnonto (Zurigo), Insigne (Napoli), Pellegrini (Roma), Politano (Napoli), Raspadori (Sassuolo), Scamacca (Sassuolo)”.