Juric elogia il Milan: “I rossoneri fanno una cosa incredibile!”

Ivan Juric, intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Torino-Roma, parlando della stagione straripante di Bremer, ha fatto riferimento anche all’ottimo rendimento del reparto difensivo rossonero. Queste le parole del tecnico granata:

“Bremer? Chi lo prende fa un grandissimo affare. Ha dominato il campionato, lavora tanto e ha voglia di migliorarsi. Vedevo questa potenzialità inespressa in lui, ed è uno dei motivi per cui sono venuto qui. Vedo che si usa sempre meno il reparto classico. Vedo il Milan, ad esempio, che non fa reparto, ci sono quei due che accorciano dappertutto. I rossoneri accettano sempre l’uno contro uno. All’estero invece si accettano situazioni diverse. Pioli ha fatto un lavoro eccezionale“.