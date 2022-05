Kessié saluta il Milan: il toccante messaggio ai tifosi

Direttamente ai microfoni di Canal + Sport Africa, Franck Kessié ha annunciato l’addio al Milan. Dopo 5 anni in rossonero, il Presidente è pronto ad approdare al Barcellona a parametro zero.

Kessié addio Milan

Di seguito il toccante messaggio:

“Sono sensazioni veramente forti. Sono stati cinque anni molto importanti dove ho sposato un progetto. Sono molto felice per la città, per la società, per i miei compagni, per l’allenatore, per me e per tutta la mia famiglia. È il mio ultimo mese di contratto qui, ma in questi cinque anni siamo riusciti a tornare in Champions League e a vincere lo scudetto. Ho fatto quello per il quale mi avevano comprato e penso che non ci sia modo migliore per salutarsi“.

Elio Granito