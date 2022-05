Kessié all’intervallo: “Abbiamo subito rialzato la testa, dobbiamo dare tutto!”

Termina 1-1 il primo tempo di Verona-Milan. Partita molto accesa, sbloccata dall’incornata di Faraoni e pareggiata, nel finale di primo tempo, ancora da Sandro Tonali.

Al termine della prima frazione di gioco, Kessié è intervenuto ai microfoni di DAZN. Le sue parole:

“Abbiamo dato tanto per dominare il gioco. Hanno segnato prima ma non ci siamo buttati giù e abbiamo subito rialzato la testa. In questa partita dobbiamo dare tutto perché non c’è più niente dopo, come il mister ha detto in allenamento“.