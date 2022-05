Il rossonero non ha dubbi: “Scudetto con il Milan? L’emozione più grande mai vissuta”

Dopo la conquista dello scudetto con il Milan, Simon Kjaer è pronto a tornare in nazionale danese. Il difensore non potrà giocare perché non ha ancora recuperato del tutto dall’infortunio, ma si aggregherà comunque alla squadra in vista delle prossime partite.

Intervenuto ai microfoni dell’emittente danese Tv2sport, Kjaer ha commentato così il titolo conquistato in Italia con la maglia rossonera:

Kjaer Milan scudetto

“Sono orgoglioso, lo scudetto con il Milan è la più grande emozione che abbia mai vissuto. Recupero? Mi sento bene“.