Estasi Milan dopo lo Scudetto: un giocatore chiede il rinnovo!

É sbocciato l’amore tra Rade Krunic e il Milan. Secondo Nicolò Schira il centrocampista vorrebbe rimanere nel club ancora per molto tempo.

Il suo agente parlerà presto con la dirigenza per discutere la possibilità di rinnovo. Il suo contratto è in scadenza giugno 2024, ovviamente non c’è fretta, ma il bosniaco ha già dichiarato la sua volontà.

Rade Krunic (Photo by GettyImages)

Krunic si è rivelato un giocatore preziosissimo per la rincorsa allo Scudetto. Ottimo ricambio, in grado di giocare sia sulla trequarti che in mediana. Per lui in questa stagione 35 presenze totali e un gol.