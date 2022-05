Lautaro avvisa il Milan: “Sono sicuro che il Verona lo farà contro i rossoneri!”

Lautaro Martinez, autore di una doppietta contro l’Empoli, si è fermato ai microfoni di Dazn e ha parlato nuovamente della corsa scudetto con il Milan. Queste le parole della punta argentina:

Lautaro Martinz, Scudetto, Verona-Milan

“Per noi oggi era importante, tutte le settimane lo diciamo perché siamo lì in lotta per un titolo. Dobbiamo continuare così perché è importante essere lì, siamo ancora sotto al Milan. Messaggi al Cholito? Non c’è bisogno, sono sicuro che il Verona farà una grande partita. Abbiamo perso punti importanti, ma dobbiamo cercare di vincerle tutte“.