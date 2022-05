Pioli non ha dubbi sul futuro di Leao: lo ha detto in diretta

Il tecnico del Milan Stefano Pioli è stato ospite, a ‘Che Tempo Che Fa’ su Rai 3, di Fabio Fazio. Tra i tanti temi toccanti ha parlato anche del futuro di Rafael Leao.

L’attaccante portoghese, autore di una grandissima stagione, nelle ultime settimane è stato accostato a diverse big europee, nonostante il Milan abbia ribadito più volte di voler puntare ancora sul talento portoghese.

Il tecnico rossonero questa sera ha voluto chiarire la situazione smentendo tutte le voci di mercato degli scorsi giorni.

Infatti il tecnico rossonero ha chiarito così le voci sul futuro di Leao. Queste le parole del tecnico rossonero: “Posso dire che è un grande giocatore. Rimane? Credo proprio di sì, per quello che so io. Poi non sono né il proprietario né uno dei dirigenti. Mi auguro di lavorare ancora tanto con lui e ha ancora tanti margini di miglioramento”

Parole che certificano come il calciatore classe 1999 difficilmente andrà via dal Milan durante questa sessione di calciomercato e che rimarrà a disposizione di mister e compagni