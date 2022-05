Sorpresa allo Stadium, ad assistere a Juventus-Lazio c’è il top player del Milan (FOTO)

Nella serata degli addii di Chiellini e Dybala, è stato avvistato un ospite d’eccezione all’Allianz Stadium. Si tratta di Rafael Leão, che dopo aver deciso la partita contro l’Atalanta si è concesso una serata da spettatore per assistere a Juventus-Lazio.

Leao Juventus Lazio

Il fuoriclasse rossonero ha sorpreso tutti i tifosi juventini e non solo. La sua presenza probabilmente è dovuta al fatto che in campo ci sia l’attaccante biancoceleste Cabral, suo ex compagno di squadra ai tempi dello Sporting Lisbona.