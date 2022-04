Il Milan chiede 70 milioni, non solo il City interessato: un’altra big si fionda su Rafael Leão

Il Milan nella prossima finestra di mercato non dovrà solo pensare a rinforzare la rosa ma anche a come blindare i suoi giocatori più importanti resistendo in tutti i modi a qualsiasi offerta.

Uno dei gioielli da preservare è sicuramente Rafael Leão, autore di una stagione straordinaria e lo dimostrano i suoi numeri: 12 gol e 7 assist in tutte le competizioni.

Leão, Milan, calciomercato

Numeri che sicuramente sono balzati agli occhi delle big europee, tra cui il City di Guardiola che avrebbe già avviato i contatti con il suo entourage, Jorge Mendes.

Secondo quanto riportato da il The Sun, alla lista delle squadre interessate si sarebbe aggiunto anche l’Arsenal di Arteta che sarebbe pronto a fare qualsiasi cosa per portarlo a Londra. La valutazione dell’attaccante portoghese è di 70 milioni di euro, più del doppio rispetto a quelli che sborsò il Milan per prelevarlo dal Lille, 30 milioni di euro.

Il Milan è avvisato, Rafael Leão è nel mirino delle big europee.