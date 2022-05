Leao via dal Milan? Svelata una clausola sul suo contratto!

Rafael Leao è stato il protagonista indiscusso della corsa Scudetto rossonera, premiato anche come MVP della Serie A 2021/2022, ha su di sé gli occhi di alcune big europee. Il Milan lavora da tempo per trovare un accordo sul rinnovo, è in scadenza nel 2024, ma c’è una novità sul suo attuale contratto.

Come svelato da Calciomercato.com il portoghese ha una clausola rescissoria, stipulata al momento del suo trasferimento in rossonero dal Lille, dal valore di 150 milioni di euro. Sarà proprio quella la cifra che le pretendenti dovranno sborsare per assicurarsi le sue prestazioni.

Rafael Leao (Photo via Getty Images)

Diversi club europei si sono attivati per chiedere informazioni al suo agente Mendes. Al momento il Milan resta fiducioso e spera di trovare un accordo sul prolungamento del contratto fino al 2026.