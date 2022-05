“Leao al Real Madrid?”, c’è la risposta di Di Marzio in diretta!

Per il Real Madrid Kylian Mbappè è definitivamente sfumato vista la sua permanenza al PSG. I Blancos, stando a quanto riferito da Sky Sport, in particolare da Di Marzio, non torneranno sul mercato per acquistare un altro esterno d’attacco.

Va da sé quindi che il club di Florentino Perez non proverà ad acquistare dal Milan Rafael Leao né nessun esterno d’attacco di destra. Questa mattina c’è stato un nuovo incontro tra i vertici del club che stasera è salito sul tetto d’Europa e alcuni intermediari stanno portando avanti la trattativa per l’acquisto di Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco.

Leao Real Madrid Mercato

Il Real Madrid ha pronti 70 milioni di euro, il club del Principato ne chiede 80 ma i blancos vogliono in fretta l’accordo onde evitare l’inserimento di altri club.

Il Milan e i suoi tifosi possono quindi tirare un sospiro di sollievo: almeno da parte del Real Madrid non ci sarà nessun assalto al gioiellino portoghese rossonero. Leao è inoltre ritenuto incedibile dalla proprietà, la quale ha deciso di “proteggerlo” con una clausola incredibile pari a 150 milioni di euro.