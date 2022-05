L’elogio di Insigne: “Mancini è stato bravo nel farlo con Tonali!”

Prima della sfida dell’Italia di domani sera a Wembley contro l’Argentina, Lorenzo Insigne in conferenza stampa ha parlato del suo futuro con la nazionale, elogiando anche alcuni giovani azzurri tra cui il neo campione d’Italia con la maglia del Milan Sandro Tonali. Di seguito un estratto delle sue parole.

Sulla sfida con l’Argentina

“Vogliamo continuare a fare cose straordinarie, questo stadio ci evoca grandi ricordi e anche domani vogliamo regalare ai nostri tifosi una notte da favola. Noi abbiamo scritto la storia in questo stadio e quella di domani sarà una gara molto importante per ripartire e riportare l’Italia in alto”.

Sul suo futuro in Nazionale

“Andrò dall’altra parte del mondo, ma per la Nazionale ci sarò sempre. Non lascio”.

Su Maradona

“Ce l’ho tatuato sulla pelle, sono tifosissimo del Napoli e lui per noi ha fatto tantissimo. Spero di alzare questo trofeo domani”

Sui giovani che l’hanno più impressionato

“Donnarumma e Bastoni ma anche Tonali. E poi il mister ha sempre avuto il coraggio di lanciare i giovani”.