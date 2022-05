Dalla Francia sicuri: “Affare fatto, andrà al Milan!”

Forte indiscrezione quella dell’Equipe secondo cui sarebbe fatta per il passaggio di Renato Sanches dal Lille al Milan. Stando al quotidiano francese i rossoneri avrebbero trovato un accordo sulla base di circa 20 milioni di euro.

Renato Sanches Lille

Maldini e Massara avevano già provato ad acquistarlo lo scorso gennaio, ma le pretese del club francese avevano fatto saltare la trattativa. Il contratto del portoghese è in scadenza nel 2023 e questo potrebbe far diminuire il prezzo del cartellino, rendendo la trattativa più in discesa di quanto si pensasse qualche settimana fa.