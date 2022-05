Il Milan trionfa a Reggio Emilia, battendo per 0-3 il Sassuolo con un super Leao, autore di ben tre assist per Giroud (doppietta) e Kessie. L’Inter ha sconfitto la Sampdoria a San Siro con il medesimo risultato ma non è bastato per evitare il Tricolore ai rossoneri. Tuttavia, i nerazzurri hanno voluto complimentarsi con i loro cugini per la vittoria dello Scudetto. Questo il messaggio:

Sassuolo Milan Inter

“Complimenti @acmilan. Quest’anno è stata una bellissima sfida. Ci vediamo l’anno prossimo”.