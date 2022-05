Liverpool-Real Madrid, le formazioni ufficiali: le scelte degli allenatori!

Liverpool e Real Madrid scenderanno a breve in campo per l’ultimo atto della Champions League, i Blancos per vincere la quattordicesima coppa, i Reds per la settima. È la terza finale in assoluto in Champions tra le due squadre dopo quelle del 1981 e del 2018.

Di seguito gli 11 scelti dai due tecnici.

Il match andrà in campo allo Stade de France di Saint-Denis, a nord della capitale: fischio d’inizio alle ore 21 italiane.

Ancelotti Liverpool Real Madrid

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Luis Diaz, Salah, Mané. All. Klopp.

A disposizione: Kelleher, Milner, Keita, Firmino, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Diogo Jota, Tsimikas, Matip, Elliott.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militão, Alaba, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; F. Valverde, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

A disposizione: Lunin, Nacho, Hazard, Asensio, Marcelo, Lucas Vazquez, Bale, Ceballos, Rodrygo, Isco, Mariano, Camavinga.

Arbitro: Clément Turpin (Francia)

Assistenti: Nicolas Danos (Francia), Cyril Gringore (Francia)

IV uomo: Benoît Bastien (Francia)

Var: Jérôme Brisard (Francia)

Avar: Willy Delajod (Francia), Massimiliano Irrati (Italia), Filippo Meli (Italia)