Liverpool-Real Madrid, posticipato l’inizio della finale: il motivo!

Tutto pronto a Parigi per la finale di Champions tra Liverpool e Real Madrid. Come affermato da Sky Sport, in particolare da Gianluca Di Marzio, il calcio di inizio della finale ritarderà di 15 minuti.

Il motivo è singolare: troppi tifosi in ritardo che non hanno riempito lo stadio e troppi tifosi senza biglietto che stanno cercando di scavalcare i fornelli. Lo speaker allo Stade de France ha annunciato il ritardo. Alle 21:05 le due squadre sono rientrate in campo per proseguire il riscaldamento. L’inizio è fissato per le 21:36.

Liverpool Real Madrid Ritardo

Queste le formazioni di Liverpool-Real Madrid:

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Luis Diaz, Salah, Mané. All. Klopp.

A disposizione: Kelleher, Milner, Keita, Firmino, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Jones, Minamino, Diogo Jota, Tsimikas, Matip, Elliott.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, E. Militão, Alaba, F. Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; F. Valverde, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

A disposizione: Lunin, Nacho, Hazard, Asensio, Marcelo, Lucas Vazquez, Bale, Ceballos, Rodrygo, Isco, Mariano, Camavinga.