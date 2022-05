Maignan l’arma in più del Milan: i punti guadagnati dai rossoneri grazie a lui

Mike Maignan è davvero l’arma in più del Milan e nessuna statistica serve a confermare quella che è l’impressione raccolta dai tifosi rossoneri. Certo però che alcuni dati possono davvero fornire l’idea del grande acquisto estivo della società che non ha fatto rimpiangere il partente Donnarumma.

Maignan Milan Scudetto

Tuttosport quantifica addirittura in 22 punti il bottino “personale” di Maignan, che grazie alle sue parate avrebbe praticamente portato da solo la squadra in zona Champions League. I suoi miracoli valgono come i gol dei bomber che al Milan sono mancati, senza per questo vedere ridimensionati gli obiettivi stagionali.

Maignan è entrato nel cuore dei tifosi ed è destinato e restarci per molto tempo. I dati lo certificano e la sua avventura in rossonero è appena agli inizi.