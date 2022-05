Maignan è l’uomo in più del Milan: la statistica è impressionante!

Il Milan che staziona da inizio campionato nelle prime due posizioni della classifica deve molto a Mike Maignan. Il portiere francese, arrivato in estate dal Lille, è riuscito nell’ardua impresa di non far rimpiangere il partente Donnarumma. Anzi: ha dimostrato di saper fare la differenza, forse anche più del suo collega italiano.

Maignan Milan statistica

Una statistica pubblicata poco fa dal Milan sul suo sito ufficiale rende l’idea di quanto sia stato decisivo Maignan durante l’annata: tra i portieri con almeno otto presenze in stagione, il francese è quello con la miglior percentuale di parate (78.7%) nei cinque principali campionati europei.

Pierfrancesco Vecchiotti