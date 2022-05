Maldini sicuro su Tonali: “Gli è successo in questa stagione!”

Paolo Maldini, nel post partita di Sassuolo-Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Paolo Maldini

Queste le sue parole sullo scudetto rossonero:

“Da calciatore ti sfoghi in campo, da dirigente non puoi farlo. La mia carriera di dirigente la devo al Milan, sono stato fortunato. Già da capitano hai una visione più globale, da dirigente devi calcolare che hai tanti ragazzi giovani non ancora formati a cui devi dare fiducia. Abbiamo detto delle cose e le abbiamo rispettate. Abbiamo sempre avuto un programma ed un’idea credibile”.

“Sinceramente non ridirei la frase che ho detto sul Milan in passato. Nella vita si sbaglia l’importante credo sia imparare. Non è stato facile, questo è un club particolare, noi ci mettiamo meno di altre squadre a fare queste cose. Abbiamo un DNA diverso, una tifoseria ed una città che ci spingono”.

“Tonali ha fatto vedere tutto quello che vale, ha fatto un cambio di marcia. Chi lo vede ogni giorno sa quello che fa Sandro in allenamento. Spesso ci scordiamo che lo scorso anno era solo un 2000”.