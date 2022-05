Milan-Atalanta, buone notizie per Gasperini: due calciatori possono recuperare

Domenica alle ore 18:00, in quel di San Siro, andrà in scena Milan-Atalanta. Per la squadra di Stefano Pioli, la sfida contro la compagine guidata da Gasperini, sarà decisiva per la lotta scudetto.

In occasione del match, gli orobici potrebbero recuperare due calciatori. Secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo, mister Gasperini potrebbe avere nuovamente a disposizione Giorgio Scalvini e Duvan Zapata.

Milan Atalanta Zapata

L’attaccante colombiano è rimasto ai box a scopo precauzionale nella sfida tra Spezia ed Atalanta e potrebbe scendere in campo nel big match della 37esima giornata.