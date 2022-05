Milan-Atalanta, coreografia da brividi dei tifosi rossoneri (FOTO)

In questo caldo pomeriggio di maggio, il Milan affronta l’Atalanta per cercare di vincere e mettere pressione all’Inter, sperando in un passo falso dei nerazzurri.

I rossoneri non possono sbagliare questa partita, cruciale in chiave Scudetto, e avranno bisogno del supporto di San Siro, tutto esaurito per l’occasione.

Prima dell’inizio del match, i supporters milanisti hanno preparato una gigante coreografia che ha coinvolto lo stadio intero.

Tifosi rossoneri che si confermano il dodicesimo uomo in campo della rosa di Pioli, che d’altro canto ha sempre ringraziato le decine di migliaia di fans che supportano ininterrottamente la squadra.

