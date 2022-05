Milan-Atalanta possibile festa scudetto: il Sindaco sala emana un’ordinanza!

Beppe Sala, sindaco di Milano, ha emanato una nuova ordinanza in città per la giornata di domenica in vista della gara cruciale tra Milan-Atalanta.

Niente alcol e divieto di vendita per le bevande in bottiglia. Inoltre sarà vietato portare all’interno dello stadio petardi, fuochi d’artificio e razzi. Ordinanza valida dal momento in cui a San Siro apriranno i cancelli fino alle 2 di notte: multe da 500 a 5000 per chi non la rispetterà.

Sala

Il motivo? Se la squadra di Pioli dovesse guadagnare anche un solo punto e l’Inter nella partita delle 20:45 a Cagliari dovesse perdere, sarebbe matematicamente campione d’Italia con una gara d’anticipo. Ciò si verificherebbe anche se il Milan dovesse vincere e l’Inter dovesse pareggiare. dovesse paDi conseguenza davanti il Meazza potrebbe scatenarsi la festa dei tifosi.