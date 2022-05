Milan-Atalanta, probabili formazioni: dubbio sulla trequarti per Pioli!

Oggi il Milan si gioca un pezzo di scudetto. Contro l’Atalanta non sarà facile: la squadra di Gasperini arriva a San Siro consapevole di dover dare ancora qualcosa a questa stagione, forse un po’ al di sotto di quanto ci si potesse aspettare. Per questo Pioli metterà in campo gli undici che stanno meglio, fisicamente e psicologicamente.

L’unico dubbio per il tecnico rossonero è sulla trequarti: Brahim Diaz, Krunic o Kessie avanzato?

Krunic Milan Atalanta

Al momento a partire titolare dovrebbe essere proprio Krunic. Nella giornata di ieri Pioli ha provato lui in quella posizione. Possibile dunque rivederlo dall’inizio come nell’ultima di campionato al Bentegodi.

Rispetto alla partita contro il Verona nessun cambio in vista. A meno di improvvisi colpi di scena, giocheranno gli stessi undici di settimana scorsa. Resta dunque ancora fuori Bennacer, pronto a subentrare nel secondo tempo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.

Questi invece i probabili undici di Gasperini:

ATALANTA (4-2-3-1): Musso, Hateboer, Djimsiti, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Zappacosta, Koopmeiners, Boga; Muriel.