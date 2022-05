Milan, cresce la febbre scudetto: succederà con l’Atalanta!

In casa Milan è febbre scudetto. L’entusiasmo dei tifosi rossoneri è travolgente e tale rimarrà a prescindere da come finirà questa stagione. Ultima ed ennesima dimostrazione è la vendita dei tagliandi di Milan – Atalanta, ultima a San Siro per gli uomini di Pioli.

Milan Atalanta Tifosi

Infatti lo stadio è già registrato sold out, con il popolo rossonero pronto a spingere la squadra in una partita che potrebbe rivelarsi molto ostica, quantomeno sulla carta.

Basterà questo a spingere gli uomini di Pioli verso lo scudetto? nessuno lo sa, certo è che i tifosi ce la stanno mettendo tutta.