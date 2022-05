Milan, cambio di rotta per Romagnoli? C’è la notizia sul suo rinnovo!

Sembrava cosa certa l’addio di Alessio Romagnoli con la maglia rossonera ma, invece, il futuro del giocatore potrebbe essere ancora al Milan.

Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport, infatti, ci sarebbe ancora qualche chance di rinnovo per l’attuale capitano.

Romagnoli gol

Di certo Romagnoli, nel caso in cui dovesse trovare un nuovo accordo con il club, dovrà essere consapevole di non essere più la prima scelta ed essere scalato (di molto, ndr) nelle gerarchie della difesa: davanti a lui infatti ci sono Tomori, Kalulu, Kjaer e Botman se la trattativa con il Lille dovesse andare in porto.

Alla finestra resta Lazio che nei prossimi giorni potrebbe formulare una nuova offerta all’entourage del giocatore per portarlo nella Capitale.