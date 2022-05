Milan, sei campione d’Italia! Il giorno dopo è ancora più bello

Il Milan è campione d’Italia per la 19esima volta della sua storia dopo il 18esimo nel 2011. Non è un caso, forse, che Ibra c’era 11 anni fa e c’è ancora oggi, anche se la sua importanza è stata più che mai fuori dal campo. La mentalità portata dallo svedese insieme a Pioli e alla dirigenza hanno fatto cambiare rotta ai rossoneri, che ora si godono la vittoria.

Milan campione d’Italia

Il giorno dopo, poi, è probabilmente più bello perché ti tornano in mente tutte le fatiche e le emozioni attraversate dalla preparazione di luglio in poi. Vincere lo scudetto è il coronamento di un sogno, soprattutto per dei ragazzi così giovani perché, ricordiamolo sempre, il Milan ha vinto con una squadra tra le più giovani del campionato.

Se tanti di questi ragazzi dovessero rimanere, il futuro potrà solo che essere roseo.